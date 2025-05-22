«С сегодняшнего дня можете называть меня «Мистер». Дель Пьеро получил тренерскую лицензию

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о получении тренерской лицензии.

«С сегодняшнего дня вы можете называть меня «Мистер». Я благодарен FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) [Итальянская федерация футбола] и всем преподавателям, которые сопровождали меня на этом курсе, а также всем людям, которые сотрудничали со мной и разделили со мной этот важный путь обучения.

И особая благодарность моим детям и моей жене за поддержку, которую они оказали мне в эти годы учёбы, и за замечательный сюрприз, который они преподнесли мне сегодня во Флоренции, придя на обсуждение моей диссертации, которая содержит важную часть моего профессионального и человеческого опыта, а также моего видения футбола и роли тренера», — поделился Дель Пьеро на своей странице в социальной сети.

Фото: из личного архива Алессандро Дель Пьеро

С марта текущего года главным тренером «Ювентуса» является экс-футболист туринцев Игор Тудор. Его соглашение с клубом действует до конца сезона. По данным СМИ, главной кандидатурой на пост тренера «Ювентуса» в новом сезоне остаётся итальянец Антонио Конте, который в этом сезоне руководит «Наполи».