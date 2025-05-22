Вендел может подать иск на «Ботафого» в ФИФА из-за сорванного перехода — Пиньо

Полузащитник «Зенита» Вендел рассматривает возможность подачи иска в ФИФА на «Ботафого» из-за сорванного перехода в этот бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Бернарду Пиньо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители футболиста понимают, что «Ботафого» расторг уже подписанный контракт в одностороннем порядке и без объяснения причин.

Ранее бразильский клуб сделал заявление, в котором отметил, что переход Вендела из «Зенита» не состоялся из-за геополитических причин. «Ботафого» отметил, что владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции в соответствии с законодательством США, особенно с учётом того, что мажоритарный акционер команды Джон Текстор является гражданином США.

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