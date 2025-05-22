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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле принял участие в жеребьёвке «Ролан Гаррос» — 2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле принял участие в жеребьёвке «Ролан Гаррос» — 2025
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Нападающий «ПСЖ», чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Усман Дембеле принял участие в торжественной церемонии жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2025.

По традиции сетки грядущих турниров формировались в присутствии прошлогодних чемпионов – второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и пятого номера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. «ПСЖ» 31 мая сразится с «Интером» в финале Лиги чемпионов – 2024/2025.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С результатами жеребьёвок «Ролан Гаррос» — 2025 вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

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