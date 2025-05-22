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«Ботафого» сомневался в покупке Вендела у «Зенита» из-за перспектив бразильца — Globo

«Ботафого» сомневался в покупке Вендела у «Зенита» из-за перспектив бразильца — Globo
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«Ботафого» отказался от сделки по переходу полузащитника «Зенита» Вендела не из-за геополитических причин, о которых ранее заявил клуб. В нём не знали о санкциях в отношении владельцев сине-бело-голубых. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, часть руководства Eagle Football — единого фонда, управляющего футбольными активами владельца клуба из Рио-де-Жанейро Джона Текстора — сочла неприемлемым тратить € 20 млн за 27-летнего футболиста, не обладающего большими шансами на выгодную продажу в будущем. При этом сам Текстор верил в потенциал Вендела.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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