Луиш Кампуш продлил контракт с «ПСЖ» — L’Équipe

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает L’Équipe.

Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2030 года. Все стороны достигли соглашения, официально об этом объявят незадолго до финала Лиги чемпионов. Отмечается, что португалец теперь будет работать не только с парижским клубом, но и с катарской компанией Qatar Sports Investment (QSI).

Ранее сообщалось, что Кампуш может уйти в «Манчестер Юнайтед», но данная информация не подтвердилась.

Луиш Кампуш работает в Париже с 1 июля 2022 года.

Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2024/2025. В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с «Интером» 31 мая.