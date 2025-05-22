Луиш Кампуш продлил контракт с «ПСЖ» — L’Équipe
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Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает L’Équipe.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2030 года. Все стороны достигли соглашения, официально об этом объявят незадолго до финала Лиги чемпионов. Отмечается, что португалец теперь будет работать не только с парижским клубом, но и с катарской компанией Qatar Sports Investment (QSI).
Ранее сообщалось, что Кампуш может уйти в «Манчестер Юнайтед», но данная информация не подтвердилась.
Луиш Кампуш работает в Париже с 1 июля 2022 года.
Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2024/2025. В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с «Интером» 31 мая.
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