«Зенит» выплатил всю сумму трансфера Энрике, но не получил все деньги за Артура — Globo

Бразильский клуб «Ботафого» до сих пор должен «Зениту» за переход вингера Артура в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Globo, сине-бело-голубые выплатили бразильцам всю сумму за трансфер форварда Луиса Энрике, в свою очередь, «Ботафого» до сих пор не рассчитался за переход Артура.

Напомним, вингер сборной Бразилии Луис Энрике перебрался из «Ботафого» в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 33 млн. В обратном направлении за € 10 млн отправился Артур. Кроме того, летом по тому же маршруту за € 20 млн должен был проследовать центральный полузащитник «Зенита» Вендел.

Сделка, однако, сорвалась из-за невозможности «Ботафого» рассчитаться за трансфер. Ранее Вендел вылетел в Бразилию, где проходит восстановление после травмы. Сообщалось, что он не сыграет за сине-бело-голубых в оставшейся части сезона.