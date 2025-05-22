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Рауль покинет «Реал», специалист разочарован, что не возглавил первую команду — Relevo

Экс-форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес покинет клуб. Напомним, 47-летний специалист возглавляет молодёжную команду мадридцев с июля 2019 года. Как сообщает издание Relevo, бывший капитан «Королевского клуба» разочарован тем, что ему не удалось поработать с первой командой «Реала».

Напомним, нынешний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет клуб в конце сезона. В числе главных кандидатов на вакантную позицию называется экс-футболист мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее он объявил об уходе с поста главного тренера леверкузенского «Байера».

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Рауля рассматривают в качестве потенциального главного тренера сборной Армении. В феврале текущего года команду возглавил нидерландский специалист Джон вант Схип.