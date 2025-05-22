Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рауль покинет «Реал», специалист разочарован, что не возглавил первую команду — Relevo

Рауль покинет «Реал», специалист разочарован, что не возглавил первую команду — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес покинет клуб. Напомним, 47-летний специалист возглавляет молодёжную команду мадридцев с июля 2019 года. Как сообщает издание Relevo, бывший капитан «Королевского клуба» разочарован тем, что ему не удалось поработать с первой командой «Реала».

Напомним, нынешний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет клуб в конце сезона. В числе главных кандидатов на вакантную позицию называется экс-футболист мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее он объявил об уходе с поста главного тренера леверкузенского «Байера».

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Рауля рассматривают в качестве потенциального главного тренера сборной Армении. В феврале текущего года команду возглавил нидерландский специалист Джон вант Схип.

Материалы по теме
«Реал» заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
«Реал» заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android