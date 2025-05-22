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Модрич хотел остаться в «Реале», но клуб решил начать «новую эру» в команде — Романо

Модрич хотел остаться в «Реале», но клуб решил начать «новую эру» в команде — Романо
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39-летний полузащитник Лука Модрич испытывал желание продолжить карьеру в мадридском «Реале», однако руководство «сливочных» приняло решение не продлевать контракт с ним и начать «новую эру» команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Модрич всегда с уважением относился к решениям «Королевского клуба», поэтому уходит из «Реала», сохранив с ним хорошие отношения.

Хавбек объявил об уходе из испанского гранда после клубного чемпионата мира. В составе «сливочных» хорватский полузащитник выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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