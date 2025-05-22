Флорентино Перес: Модрич навсегда останется в сердцах всех фанатов «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал комментарий касательно ухода полузащитника Луки Модрича из команды по окончании нынешнего сезона.

«Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех фанатов команды как уникальный и образцовый игрок, который всегда представлял ценности «Реала».

Его футбол влюбил в себя болельщиков «Реала» и фанатов по всему миру. Его наследие будет вечным», — приводит слова Переса официальный сайт «Королевского клуба».

За 13 лет в стане «сливочных» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, дважды брал Кубок Испании. Помимо этого, футболист по пять раз выиграл Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич завоевал Межконтинентальный кубок.