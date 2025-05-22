Туфрин: если Вендел профессионал, то должен вернуть «Зениту» долг достойной игрой

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о срыве трансфера центрального полузащитника сине-бело-голубых Вендела в бразильский «Ботафого».

«У Вендела контракт с «Зенитом» до 2028 года. Скорее всего, он не мотивирован, но можно вспомнить, как он играл два года назад без прохождения предсезонной подготовки. Мне кажется, эта ситуация может на него повлиять положительно. Мы же не знаем точных нюансов отмены трансфера. Причины же не только в геополитической ситуации, есть что-то ещё. Если Вендел — профессионал, во что хочется верить, у него должна быть мотивация в играх за «Зенит». Тем более последние полгода он не очень ярко себя проявлял — Вендел должен вернуть «Зениту» должок своей достойной игрой», — сказал Туфрин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» и «Ботафого» согласовали переход Вендела в летнее трансферное окно минувшей зимой. Сумма сделки должна была составить € 20 млн. Позже стало известно, что клубы договорились расторгнуть предварительное соглашение из за невозможности бразильского клуба рассчитаться за трансфер.