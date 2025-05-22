«Спасибо за всё, брат». Игроки «Реала» отреагировали на новость об уходе Модрича из клуба

Футболисты мадридского «Реала» отреагировали на объявление полузащитником Лукой Модричем об уходе из клуба после клубного чемпионата мира.

«Спасибо за всё, брат», — написал Джуд Беллингем в социальной сети.

«Один из лучших в истории», — отреагировал на новость Арда Гюлер.

«Легенда», — написал Винисиус Жуниор.

Хавбек объявил об уходе из испанского гранда после клубного чемпионата мира. В составе «сливочных» хорватский полузащитник выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: