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«Спасибо за всё, брат». Игроки «Реала» отреагировали на новость об уходе Модрича из клуба

«Спасибо за всё, брат». Игроки «Реала» отреагировали на новость об уходе Модрича из клуба
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Футболисты мадридского «Реала» отреагировали на объявление полузащитником Лукой Модричем об уходе из клуба после клубного чемпионата мира.

  • «Спасибо за всё, брат», — написал Джуд Беллингем в социальной сети.
  • «Один из лучших в истории», — отреагировал на новость Арда Гюлер.
  • «Легенда», — написал Винисиус Жуниор.

Хавбек объявил об уходе из испанского гранда после клубного чемпионата мира. В составе «сливочных» хорватский полузащитник выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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