«Реал» подтвердил участие Модрича на клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе 39-летнего полузащитника Луки Модрича из клуба после клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

«Реал» хочет выразить свою благодарность и привязанность к тому, кто уже является одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

«Реал» желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» воздаст ему должное в нынешнюю субботу, в последнем матче команды в Ла Лиге», — написано в заявлении «сливочных».

В субботу, 24 июня, «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад» во встрече 38-го тура испанской Примеры.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: