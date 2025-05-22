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«Реал» подтвердил участие Модрича на клубном чемпионате мира

«Реал» подтвердил участие Модрича на клубном чемпионате мира
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе 39-летнего полузащитника Луки Модрича из клуба после клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

«Реал» хочет выразить свою благодарность и привязанность к тому, кто уже является одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

«Реал» желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» воздаст ему должное в нынешнюю субботу, в последнем матче команды в Ла Лиге», — написано в заявлении «сливочных».

В субботу, 24 июня, «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад» во встрече 38-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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