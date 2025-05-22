Родриго — Модричу: наслаждайся своей новой главой, легенда!

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс в соцсетях опубликовал пост, посвящённый уходу полузащитника Луки Модрича из команды по окончании нынешнего сезона.

«Папа, сегодня очень грустный день для меня и для всех болельщиков «Реала», ведь скоро перестанем видеть тебя на поле под номером 10. Тяжело передать словами всё, что ты для меня значил с момента моего прибытия в клуб. Я учился у тебя на поле и за его пределами. Твой уровень, лидерские качества и трудолюбие произвели неизгладимое впечатление. Спасибо тебе за каждую передачу и подсказку. Играть с тобой на протяжении всех этих лет было мечтой наяву. Наслаждайся своей новой главой, легенда! Обожаю тебя», — написал Родриго в соцсетях.