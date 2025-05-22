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Кристиан Ромеро — лучший игрок Лиги Европы сезона-2024/2025

Кристиан Ромеро — лучший игрок Лиги Европы сезона-2024/2025
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Пресс-служба Лиги Европы в соцсети Х (ранее Twitter) объявила защитника и капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро лучшим игроком соревнования сезона-2024/2025.

27-летний футболист принял участие в семи матчах Лиги Европы, в которых он отметился одной результативной передачей.

В среду, 21 мая, лондонский клуб стал победителем этого турнира, в финале соревнования обыграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Всего в нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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