«Краснодар» показал, как команда готовится к решающему матчу сезона с «Динамо»

Пресс-служба «Краснодара» поделилась кадрами с тренировки перед заключительным матчем сезона с московским «Динамо». «Быки» примут на своём поле столичный клуб в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, как и все остальные в последнем туре, пройдёт в субботу, 24 мая.

Напомним, за тур до конца чемпионата России «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 64 очками в 29 матчах. «Зенит», побеждавший в шести предыдущих сезонах РПЛ, отстаёт от подопечных Мурада Мусаева на одно очко. Для завоевания золотых медалей «быкам» в последнем туре необходимо набрать больше очков, чем сине-бело-голубые в параллельной встрече с «Ахматом».