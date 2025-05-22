«Краснодар» показал, как команда готовится к решающему матчу сезона с «Динамо»
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Пресс-служба «Краснодара» поделилась кадрами с тренировки перед заключительным матчем сезона с московским «Динамо». «Быки» примут на своём поле столичный клуб в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, как и все остальные в последнем туре, пройдёт в субботу, 24 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, за тур до конца чемпионата России «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 64 очками в 29 матчах. «Зенит», побеждавший в шести предыдущих сезонах РПЛ, отстаёт от подопечных Мурада Мусаева на одно очко. Для завоевания золотых медалей «быкам» в последнем туре необходимо набрать больше очков, чем сине-бело-голубые в параллельной встрече с «Ахматом».
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