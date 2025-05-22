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Маркизио: не думаю, что «Интер» сильнее «ПСЖ», но он более сбалансирован

Маркизио: не думаю, что «Интер» сильнее «ПСЖ», но он более сбалансирован
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Интер» сильнее, но он более сбалансирован в плане организованности игры в атаке и в обороне. В отдельно взятом матче может произойти что угодно. Это будет замечательный финал.

«ПСЖ» становился сильнее на протяжении нынешней кампании в Лиге чемпионов, особенно это было видно в противостоянии с «Манчестер Сити». У парижан талантливая команда, в текущем сезоне они это показывают.

У Луиса Энрике есть опыт, его команда молода, однако её тоже можно считать опытной. Они готовы приложить все силы ради победы», — приводит слова Маркизио RMC Sport.

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