Месси назвал свой любимый гол в карьере
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал гол головой в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009 своим любимым в карьере.
Лига чемпионов . Финал
27 мая 2009, среда. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Это'О – 10' 2:0 Месси – 70'
«Я забил много голов, которые, возможно, ещё более красивые и ценные, в том числе из-за их важности, но удар головой в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» всегда был моим любимым», — сказал аргентинский футболист.
Месси поразил ворота Эдвина ван дер Сара на 70-й минуте. Ранее, на 10-й минуте встречи, счёт открыл нападающий Самуэль Это'О.
Всего в Лиге чемпионов сезона-2008/2009 Месси принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.
Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:
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