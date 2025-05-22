Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси назвал свой любимый гол в карьере

Месси назвал свой любимый гол в карьере
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал гол головой в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009 своим любимым в карьере.

Лига чемпионов . Финал
27 мая 2009, среда. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Это'О – 10'     2:0 Месси – 70'    

«Я забил много голов, которые, возможно, ещё более красивые и ценные, в том числе из-за их важности, но удар головой в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» всегда был моим любимым», — сказал аргентинский футболист.

Месси поразил ворота Эдвина ван дер Сара на 70-й минуте. Ранее, на 10-й минуте встречи, счёт открыл нападающий Самуэль Это'О.

Всего в Лиге чемпионов сезона-2008/2009 Месси принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Роналдиньо — о Ямале: мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android