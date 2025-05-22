«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с игроком молодёжной сборной Франции — L’Équipe

«РБ Лейпциг» хочет предложить новый контракт центральному защитнику Эль-Шадаю Битшиабу. Об этом сообщает L’Équipe.

Нынешнее соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2028 года. Речь идёт о новом договоре со сроком действия до 2029-го.

Битшиабу выступает за «РБ Лейпциг» с 2023 года после перехода из «Пари Сен-Жермен». Футболист принял участие в 28 матчах нынешнего клубного сезона. Помимо этого, игрок выступает за молодёжную сборную Франции.

«РБ Лейпциг» занял седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам сезона-2024/2025. Команда набрала 51 очко. В Кубке Германии клуб дошёл до полуфинала, а в Лиге чемпионов команда не смогла попасть в плей-офф.