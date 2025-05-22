«Бетис» презентовал новый логотип перед финалом Лиги конференций с «Челси»

Испанский «Бетис» представил новый логотип перед финальным матчем Лиги конференций УЕФА, в котором сыграет с английским «Челси». Встреча пройдёт в среду, 28 мая, на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша).

В преддверии матча с «Челси» пресс-служба севильского клуба опубликовала в соцсетях команды изменённый логотип. В центре эмблемы расположена птица.

«Представляем наш логотип для финала Лиги конференций», — говорится в сообщении пресс-службы «Бетиса».

Напомним, в 1/2 финала Лиги конференций «Бетис» по сумме двух матчей одолел итальянскую «Фиорентину» (2:1, 2:2 доп. вр.). «Челси», в свою очередь, оказался сильнее шведского «Юргордена» (4:1, 1:0). Победитель финала получит прямую путёвку в общий этап Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.