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Туфрин: фанаты «Зенита» с пониманием отнесутся к чемпионству «Краснодара» в этом сезоне

Туфрин: фанаты «Зенита» с пониманием отнесутся к чемпионству «Краснодара» в этом сезоне
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал чемпионскую гонку между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» за тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Очень бы хотелось, чтобы «Зенит» снова стал чемпионом России. Объективно, если «Краснодар» выиграет в этом сезоне, питерские болельщики отнесутся к этому с пониманием. «Быки» показывали приличную и стабильную игру, а «Зенит» не показывал чемпионского футбола. Хотя Семак заявляет о совершенно другом, я удивился его интервью. Он сказал, что команда за этот сезон прибавила и набрала больше очков, чем в прошлом сезоне. Не знаю, откуда он берёт эту информацию. Наверное, со стороны Семака это самозащита. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Я бы на его месте воздержался бы от таких высказываний», — сказал Туфрин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 29 туров «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 64 очками. В активе «Зенита» 63 набранных очка. В случае равенства очков между командами по итогам сезона чемпионом страны станет клуб из Санкт-Петербурга. В заключительном туре «Краснодар» примет на своём поле московское «Динамо» в субботу, 24 мая. В параллельном матче «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».

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