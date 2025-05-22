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«Играть с тобой было честью». Роналду отреагировал на уход Модрича из «Реала»

«Играть с тобой было честью». Роналду отреагировал на уход Модрича из «Реала»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал успехов полузащитнику Луке Модричу, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.

«Спасибо за всё, Лука. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всём, что произойдёт дальше», — написал португальский футболист в социальной сети.

Роналду и Модрич вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2012 по 2018 год. За карьеру в «Реале» (с 2009 года) нападающий принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. Модрич сыграл 590 встреч, где забил 43 гола и сделал 95 ассистов.

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