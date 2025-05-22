«Играть с тобой было честью». Роналду отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал успехов полузащитнику Луке Модричу, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.
«Спасибо за всё, Лука. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всём, что произойдёт дальше», — написал португальский футболист в социальной сети.
Роналду и Модрич вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2012 по 2018 год. За карьеру в «Реале» (с 2009 года) нападающий принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. Модрич сыграл 590 встреч, где забил 43 гола и сделал 95 ассистов.
Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: