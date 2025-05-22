Стало известно, кого в «Реале» рассматривают в качестве замены для Модрича

Мадридский «Реал» рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса и хавбека «Байера» Эксекиэля Паласиоса в качестве потенциальной замены для 39-летнего Луки Модрича, который покинет клуб после клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Хаби Алонсо, близкий к назначению в испанский гранд, может сыграть решающую роль в привлечении названных аргентинских футболистов в команду. В частности, в связи с тем, что Алонсо работал с Паласиосом в леверкузенском клубе.

При этом в «Реале» считают, что их шансы на подписание Фернандеса увеличатся, если «Челси» проиграет в финале Лиги конференций с «Бетисом», а также не квалифицируется в Лигу чемпионов.

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