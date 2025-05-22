Наумов: если «Зенит» не станет чемпионом, это пойдёт на пользу российскому футболу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У меня такое чувство, что «Краснодар» не отпустит чемпионство и обыграет «Динамо». Конечно, у динамовцев будут запредельная мотивация и реваншистские настроения из-за прошлого сезона, тем более у команды есть шансы на бронзу. Я не ожидаю интересного матча — будет мало моментов, но «Краснодар» дожмёт.

«Зенит» в последние годы идёт по нисходящей. В прошлом сезоне команда чудом стала чемпионом. Если питерцы в этом году не возьмут золото, это пойдёт на пользу российскому футболу и самому «Зениту». Возможно, тогда в клубе увидят ошибки и начнут их исправлять. А когда ты всё выигрываешь, никаких ошибок не видишь. Появятся ошибки в селекции и векторе развития клуба — многим не нравится курс на бразильцев. Это не может продолжаться постоянно. Есть своя академия, однако в основе нет ни одного своего футболиста», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За один тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ (64 очка), «Зенит» располагается на второй строчке (63).