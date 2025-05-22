Каземиро, Соланке, Бруну Фернандеш — в команде сезона Лиги Европы

Группа технических наблюдателей УЕФА выбрала команду сезона Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Робин Кох («Айнтрахт»), Фредрик Андре Бьёркан («Будё-Глимт»).

Полузащитники: Патрик Берг («Будё-Глимт»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Райан Шерки («Лион»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Нико Уильямс («Атлетик»).

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В среду, 21 мая, «шпоры» выиграли у «Манчестер Юнайтед» в финале турнира со счётом 1:0.

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