Каземиро, Соланке, Бруну Фернандеш — в команде сезона Лиги Европы

Группа технических наблюдателей УЕФА выбрала команду сезона Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Робин Кох («Айнтрахт»), Фредрик Андре Бьёркан («Будё-Глимт»).
Полузащитники: Патрик Берг («Будё-Глимт»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Райан Шерки («Лион»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Нико Уильямс («Атлетик»).
Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В среду, 21 мая, «шпоры» выиграли у «Манчестер Юнайтед» в финале турнира со счётом 1:0.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: