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Олусегун: не знаю, как в других клубах, но фанаты «Краснодара» — одни из самых преданных

Олусегун: не знаю, как в других клубах, но фанаты «Краснодара» — одни из самых преданных
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Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о болельщиках команды после достижения отметки в 100 встреч за красно-зелёных. В честь данного события нигерийскому футболисту была вручена футболка с номером 100 на спине. Помимо партнёров по команде, Олусегуна поздравил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

«Каждый раз, когда я выхожу на поле, особенно в домашних матчах — это придаёт мне уверенности. Болельщики рядом — они дают огромный заряд мотивации. По моему мнению, это одни из лучших фанатов в моей карьере. Не знаю, как в других клубах, но фанаты «Краснодара» — одни из самых преданных. Они поддерживают нас всегда, независимо от того, проигрываем мы или выигрываем. И я это очень ценю. Думаю, это действительно одни из лучших болельщиков», — заявил Олусегун в интервью пресс-службе «Краснодара».

Олакунле Олусегун перебрался в «Краснодар» из болгарского «Ботева» на правах аренды в августе 2021 года. В июле 2022 года «горожане» осуществили полноценный трансфер нигерийца. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Всего на счету 23-летнего футболиста 12 забитых мячей и восемь результативных передач в 100 встречах за основную команду.

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