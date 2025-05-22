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Шакири не отвечает на звонки главного тренера сборной Швейцарии

Шакири не отвечает на звонки главного тренера сборной Швейцарии
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Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири не стремится к возвращению в сборную Швейцарии. Об этом сообщает Kicker.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Мексика
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В июне национальная команда Швейцарии встретится со сборными Мексики (7 июня) и США (11 июня) в ​​товарищеских матчах. Шердан Шакири выступал за «красных крестоносцев» с 2010 по 2024 год. Главный тренер команды Мурат Якин хотел вернуть игрока в сборную, но футболист не ответил ни на звонок, ни на голосовое сообщение. Несмотря на это, специалист отметил, что «двери сборной открыты для Шакири, всё зависит от готовности самого игрока».

В 37 матчах нынешнего клубного сезона хавбек забил 20 голов и отдал 21 голевую передачу.

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