Шакири не отвечает на звонки главного тренера сборной Швейцарии

Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири не стремится к возвращению в сборную Швейцарии. Об этом сообщает Kicker.

В июне национальная команда Швейцарии встретится со сборными Мексики (7 июня) и США (11 июня) в ​​товарищеских матчах. Шердан Шакири выступал за «красных крестоносцев» с 2010 по 2024 год. Главный тренер команды Мурат Якин хотел вернуть игрока в сборную, но футболист не ответил ни на звонок, ни на голосовое сообщение. Несмотря на это, специалист отметил, что «двери сборной открыты для Шакири, всё зависит от готовности самого игрока».

В 37 матчах нынешнего клубного сезона хавбек забил 20 голов и отдал 21 голевую передачу.