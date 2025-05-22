Президент «Велеса» отреагировал на новость, что Александр Мостовой может возглавить клуб

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию, что Александр Мостовой может возглавить клуб.

«Переговоров с Александром Мостовым мы не ведём и не вели. У нас не было таких планов. Поэтому не знаю, что за схема сегодня возникла на этот счёт», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Велес» выступает в группе «Золото» Leon-Второй лиги. После 13 игр московская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место.

В течение карьеры Мостовой выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Сельта», «Бенфика» и другие.

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