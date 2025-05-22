В «Барселоне» отреагировали на слухи, что Ямаль хочет зарабатывать больше всех в команде

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о желании 17-летнего нападающего Ламина Ямаля стать самым высокооплачиваемым футболистом сине-гранатовых.

«Ламин Ямаль не хотел быть самым высокооплачиваемым игроком в команде. Это неправда. Он просто хочет быть счастливым здесь. Вот что он говорит нам и своим агентам», — приводит слова Деку RAC1.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной» грядущим летом, когда ему исполнится 18 лет. Заработная плата испанского нападающего вырастет до € 8 млн в год. На текущий момент оклад Ямаля составляет € 420 тыс. за сезон.

Материалы по теме Дибала рассказал, какого футболиста ему напоминает Ямаль

Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами: