«Краснодар» поздравил Олусегуна с достижением отметки в 100 матчей за клуб

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун провёл 100-й матч в составе красно-зелёных. В честь данного события нигерийскому футболисту была вручена футболка с номером 100 на спине. Помимо партнёров по команде, Олусегуна поздравил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Фото: ФК «Краснодар»

Олакунле Олусегун перебрался в «Краснодар» из болгарского «Ботева» на правах аренды в августе 2021 года. В июле 2022-го года «горожане» осуществили полноценный трансфер нигерийца. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,2 млн.

Всего на счету 23-летнего футболиста 12 забитых мячей и восемь результативных передач в 100 матчах за основную команду.