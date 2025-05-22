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РПЛ сравнила статистические показатели «Краснодара» и «Зенита»

РПЛ сравнила статистические показатели «Краснодара» и «Зенита»
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Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале сравнила ряд статистических показателей «Краснодара» и «Зенита», претендующих на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • Ожидаемые голы: 53,83 против 56,74;
  • Удары в створ: 143 против 166;
  • Голевые моменты: 110 против 132;
  • Голы: 56 против 55;
  • Реализация моментов: 51% против 42%.

За тур до конца розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона, в активе команды 64 очка. В заключительном туре южане сыграют дома с московским «Динамо». Клуб с берегов Невы располагается на второй строчке с 63 очками. В 30-м туре сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом».

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