РПЛ сравнила статистические показатели «Краснодара» и «Зенита»

Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале сравнила ряд статистических показателей «Краснодара» и «Зенита», претендующих на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Ожидаемые голы: 53,83 против 56,74;

Удары в створ: 143 против 166;

Голевые моменты: 110 против 132;

Голы: 56 против 55;

Реализация моментов: 51% против 42%.

За тур до конца розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона, в активе команды 64 очка. В заключительном туре южане сыграют дома с московским «Динамо». Клуб с берегов Невы располагается на второй строчке с 63 очками. В 30-м туре сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом».