Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье отметил влияние Сафонова на прогресс Доннаруммы

Бывший вратарь «ПСЖ» Александр Летелье ответил на вопрос, чем обусловлен прогресс голкипера французского гранда Джанлуиджи Доннаруммы в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что дело в его рабочей этике. Он ни разу не изменил своей линии поведения в раздевалке. Трансфер Сафонова также являлся способом оказать на него давление», — приводит слова Летелье Le10sport.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 39 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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