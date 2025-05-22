Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о продлении контракта с Рафиньей до 2028 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с Рафиньей до 2028 года
Комментарии

«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о пролонгации трудового соглашения с крайним нападающим Рафиньей до 2028 года. Предыдущий контракт бразильского футболиста был рассчитан до лета 2027 года.

«Следуй за мечтой. Мы растём вместе», — написала пресс-служба сине-гранатовых.

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Рафинья превзошёл показатели самого результативного сезона Неймара в «Барселоне»

Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android