«Барселона» объявила о продлении контракта с Рафиньей до 2028 года

«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о пролонгации трудового соглашения с крайним нападающим Рафиньей до 2028 года. Предыдущий контракт бразильского футболиста был рассчитан до лета 2027 года.

«Следуй за мечтой. Мы растём вместе», — написала пресс-служба сине-гранатовых.

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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