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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» назвал двух наиболее надёжных игроков команды

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» назвал двух наиболее надёжных игроков команды
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер поделился мнением о нынешнем составе команды.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«По сути, в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед» есть два игрока, которым бы я доверял. Я говорю о Бруну Фернандеше и Гарри Магуайре.

Я требую честности. Мне нужны хорошие, крепкие и трудолюбивые парни, в этом «МЮ» и нуждается. С утра Гарначо уже стал жаловаться на недостаток игрового времени в финале. Нужно думать о команде, а не о конкретных игроках. Старшие футболисты должны подойти к нему в самолёте и спросить: «Что ты делаешь? О чём ты вообще думаешь?»

Видна разница между «Юнайтед» и «шпорами». Посмотрите на Бреннана Джонсона, на его интервью после матча: он не пытается что-то изображать, ведёт себя как обычный парень. А затем взгляните на Гарначо, который явно не думает о команде, он сел на поле — в этот момент есть только он. Затем появляется его комментарий, который всё объясняет. Этот клуб испорчен», — заявил Фостер в интервью для talkSport.

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