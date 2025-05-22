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Рапопорт: Вендел не отбывал номер этой весной, он играл за «Зенит» с полной отдачей

Рапопорт: Вендел не отбывал номер этой весной, он играл за «Зенит» с полной отдачей
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт оценил вероятность возвращения бразильского полузащитника Вендела в санкт-петербургский клуб после срыва трансфера в «Ботафого».

«Спорный вопрос, что Вендел ещё вернётся в «Зенит». Медведев говорит, что он вернётся, но в других источниках совершенно другая информация. Без всяких вопросов он нужен «Зениту», без него сложно работать Семаку. Вендел знает требования, у него хорошая связка с Глушенковым, и за все годы он стал лидером «Зенита». Если бразильца не будет, у команды возникнут проблемы с перестроением игры.

Мне кажется, даже когда Вендел знал, что уйдёт, он всё равно играл с полной отдачей. У меня складывается впечатление, что на поле он забывает о других моментах — Вендел просто любит играть в футбол. Не могу сказать, что в весенних матчах бразилец отбывал номер. За те деньги, за которые «Зенит» купил Вендела, он отработал по полной программе», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» и «Ботафого» согласовали переход Вендела в летнее трансферное окно минувшей зимой. Сумма сделки должна была составить € 20 млн. Позже стало известно, что клубы договорились расторгнуть предварительное соглашение из за невозможности бразильского клуба рассчитаться за трансфер.

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