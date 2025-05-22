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Олусегун поделился эмоциями после достижения отметки в 100 матчей за «Краснодар»

Олусегун поделился эмоциями после достижения отметки в 100 матчей за «Краснодар»
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Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём достижении в 100 проведённых матчей за красно-зелёных. В честь данного события нигерийскому футболисту была вручена футболка с номером 100 на спине. Помимо партнёров по команде, Олусегуна поздравил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

«Прежде всего считаю, что всё это благодаря Господу богу, потому что для меня это большая честь. Я вырос практически без ничего, теперь смог чего-то достичь. Сыграть 100 матчей за «Краснодар» — это огромное достижение для меня и моей семьи. Поэтому я действительно очень рад», — заявил Олусегун в интервью пресс-службе «Краснодара».

Олакунле Олусегун перебрался в «Краснодар» из болгарского «Ботева» на правах аренды в августе 2021 года. В июле 2022-го года «горожане» осуществили полноценный трансфер нигерийца. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Всего на счету 23-летнего футболиста 12 забитых мячей и восемь результативных передач в 100 встречах за основную команду.

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