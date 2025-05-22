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Восемь футболистов пропустят заключительный тур РПЛ из-за дисквалификаций

Восемь футболистов пропустят заключительный тур РПЛ из-за дисквалификаций
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Восемь футболистов из-за дисквалификаций не смогут принять участие в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в субботу, 24 мая.

Указанный тур пропустят: Максим Ненахов («Локомотив»), Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Хуан Босельи («Пари НН»), Ильнур Альшин («Факел»), Эдгардо Фаринья («Химки») и Алексей Татаев («Оренбург»).

Также дисквалифицирован тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 56 очками.

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