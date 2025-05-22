Гасилин рассказал, что «Спартак» заплатил «Амкару» за выигрыш у «Зенита» в 2017 году

Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, что «Спартак» финансово простимулировал пермский клуб за победу в матче с «Зенитом» в 2017 году. В 19-м туре РПЛ сезона-2016/2017 «Амкар» выиграл у сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«В сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, «Зенит» приехал с Луческу в Пермь, это была моя первая игра в старте за «Амкар».

Мы выиграли 1:0, и «Спартак» нам щедро оплатил эту победу. Сколько? За «Зенит» у нас и так были двойные премиальные, плюс «Спартак» сверху накинул. Где-то 1,5 млн рублей. Это были хорошие бабки», – сказал Гасилин в видео на YouTube-канале Le Classique Live.

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