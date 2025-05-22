«Для меня это было как сыграть за «Барселону». Олусегун — о дебюте в «Краснодаре»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился воспоминаниями о переходе в российский клуб и о первых матчах в составе основной команды.

«Когда я собирался перейти в «Краснодар», у меня были сомнения. Я думал: «Смогу ли я хорошо играть в Российской Премьер-Лиге?» Но мой тренер сказал мне: «Слушай, Кунле, я вырос в России и знаю всё о местном футболе. Тебе нужно туда идти». Когда я начал играть за вторую команду, первые месяц-два было сложно — нужно было адаптироваться к атмосфере, к игрокам, к тренерам. Но я чувствовал, что меня приняли, потому что все старались сделать так, чтобы я чувствовал себя комфортно. По моему мнению, в «Краснодаре-2» я выступал очень хорошо. Кажется, я забил шесть голов.

Когда меня перевели в первую команду — для меня это было как сыграть за «Барселону». Я подумал: «Так быстро?» Потому что совсем не ожидал этого. Играть за первую команду — это была большая радость для меня и моей семьи. Это стало отличной возможностью. И вот теперь время пролетело, и я смог чего-то добиться вместе с клубом — сыграть 100 матчей за «Краснодар». Для меня это красивая история», — заявил Олусегун в интервью пресс-службе «Краснодара».

Олакунле Олусегун перебрался в «Краснодар» из болгарского «Ботева» на правах аренды в августе 2021 года. С января по октябрь 2021 года ассистентом главного тренера болгарской команды Адзурина Валентича был российский специалист Тимур Дагуев. В июле 2022-го года «горожане» осуществили полноценный трансфер нигерийца. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Всего на счету 23-летнего футболиста 12 забитых мячей и восемь результативных передач в 100 матчах за основную команду.