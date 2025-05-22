Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буффон получил памятную звезду на Аллее славы итальянского спорта

Буффон получил памятную звезду на Аллее славы итальянского спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон получил собственную звезду на Аллее славы итальянского спорта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Фото: Из личного архива Джанлуиджи Буффона

Имя экс-вратаря увековечено на одной из плит, расположенных возле стадиона «Олимпико». Национальный олимпийский комитет Италии таким образом отметил заслуги футболиста за победу на чемпионате мира – 2006. Буффон также является рекордсменом по числу матчей за национальную команду (176).

На протяжении своей карьеры Буффон также выступал за «Парму», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». В составе «крестоносцев» вратарь брал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В футболке «бьянконери» он 10 раз стал чемпионом страны, пять раз брал Кубок Италии и шесть раз — национальный Суперкубок. С парижанами он стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Материалы по теме
Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории футбола по версии IFFHS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android