Буффон получил памятную звезду на Аллее славы итальянского спорта

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон получил собственную звезду на Аллее славы итальянского спорта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Фото: Из личного архива Джанлуиджи Буффона

Имя экс-вратаря увековечено на одной из плит, расположенных возле стадиона «Олимпико». Национальный олимпийский комитет Италии таким образом отметил заслуги футболиста за победу на чемпионате мира – 2006. Буффон также является рекордсменом по числу матчей за национальную команду (176).

На протяжении своей карьеры Буффон также выступал за «Парму», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». В составе «крестоносцев» вратарь брал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В футболке «бьянконери» он 10 раз стал чемпионом страны, пять раз брал Кубок Италии и шесть раз — национальный Суперкубок. С парижанами он стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.