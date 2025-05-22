Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении в московский клуб

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о потенциальном назначении в один из московских клубов.

«Не думал, что всё так получится. Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера тренера вызовет столько интереса. Но, друзья, к сожалению, сегодня не смогу ничего сказать. Я думаю, что только завтра что-то прояснится, так что будем ждать завтрашнего дня. До скорой встречи», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

В марте стало известно, что экс-футболист завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге.

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