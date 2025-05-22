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Олакунле Олусегун назвал три своих лучших матча за всё время в «Краснодаре»

Олакунле Олусегун назвал три своих лучших матча за всё время в «Краснодаре»
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Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал три своих самых памятных матча в составе российского клуба.

«Да, я думаю, у меня есть любимые встречи. Как мне кажется, первый был с «Локомотивом», где я забил два гола. Второй — с «Рубином» из Казани. Тогда мой гол отменили, и, если бы его засчитали, думаю, мы бы уже выиграли. Но судья его не засчитал. Это мой второй запоминающийся матч. Третий, наверное, был с Самарой, где я забил головой. Я не ожидал этот гол, поэтому он особенно запомнился. Так что, думаю, именно эти три игры мне запомнились больше всего», — заявил Олусегун в интервью пресс-службе «Краснодара».

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги — 2022/2023 «Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0). Олусегун отличился на 84-й и 90+5-й минутах. В текущем сезоне «быки» сыграли вничью на выезде с «Рубином» (1:1) в рамках 15-го тура РПЛ. Олусегун забил на 87-й минуте, однако гол был отменён арбитром Сергеем Карасёвым. В 14-м туре прошлого сезона «Краснодар» одолел дома «Крылья Советов» (2:1). Победный мяч после подачи полузащитника Жоау Батчи Олусегун забил ударом головой.

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