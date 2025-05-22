«Спартак» намерен предложить € 7 млн за полузащитника «Атлетико Минейро» — источник

Московский «Спартак» намерен сделать предложение «Атлетико Минейро» в размере € 7 млн за 23-летнего полузащитника Рубенса. Об этом сообщает аккаунт Bancada do Galo, специализирующийся на новостях по клубу из Белу-Оризонти, в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые проявляют интерес к Рубенсу с 2022 года.

В нынешнем сезоне бразильский хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Рубенса с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Как появился «Спартак»: