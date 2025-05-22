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Пабло Барриос продлил контракт с «Атлетико»

Пабло Барриос продлил контракт с «Атлетико»
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Полузащитник Пабло Барриос подписал новое соглашение с «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Мадрида.

Новый договор футболиста с командой рассчитан до лета 2030 года. Игрок является воспитанником «матрасников». В 40 матчах нынешнего сезона Барриос забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

В 2024 году Пабло в составе сборной Испании выиграл олимпийский футбольный турнир. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 50 млн.

«Атлетико» за один тур до конца сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе команды 73 очка. В заключительной встрече чемпионата коллектив сыграет с «Жироной».

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