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«Моя мечта — остаться в «Барселоне» до конца карьеры». Рафинья — о продлении контракта

«Моя мечта — остаться в «Барселоне» до конца карьеры». Рафинья — о продлении контракта
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Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал продление контракта с каталонским клубом. Ранее стало известно, что стороны заключили новое соглашение до лета 2028 года. Предыдущий контракт бразильского футболиста был рассчитан до 2027 года.

«Моя мечта — остаться в «Барсе» до конца карьеры», — заявил Рафинья в интервью клубной пресс-службе «Барселоны».

Рафинья выступает за сине-гранатовых с июля 2022 года. «Барселона» приобрела вингера у английского «Лидса» за € 58 млн. В текущем сезоне на счету бразильца 59 результативных действий за клуб. В 56 матчах в составе каталонцев во всех турнирах Рафинья оформил 34 гола и 25 результативных передач.

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