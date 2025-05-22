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В «Барселоне» высказались о негативном влиянии Мбаппе на игру «Реала»

В «Барселоне» высказались о негативном влиянии Мбаппе на игру «Реала»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил негативное влияние нападающего Килиана Мбаппе на игровую структуру мадридского «Реала» после его перехода летом 2024 года.

«С игровой точки зрения я знал, что для интеграции Мбаппе нужно изменить стиль футбола, что способно создать тактический дисбаланс. Мы [в «Барселоне»] знали, что он отличный игрок, но может дисбалансировать команду. Это и произошло.

В свою очередь, наша команда сосредоточилась на своём и боролась. Мы знаем, что в сезоне за минуту может произойти что угодно. Нам необходимо осознавать, что по ряду причин был проведён отличный сезон, и это нужно сохранить», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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