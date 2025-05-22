В «Барселоне» высказались о негативном влиянии Мбаппе на игру «Реала»

Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил негативное влияние нападающего Килиана Мбаппе на игровую структуру мадридского «Реала» после его перехода летом 2024 года.
«С игровой точки зрения я знал, что для интеграции Мбаппе нужно изменить стиль футбола, что способно создать тактический дисбаланс. Мы [в «Барселоне»] знали, что он отличный игрок, но может дисбалансировать команду. Это и произошло.
В свою очередь, наша команда сосредоточилась на своём и боролась. Мы знаем, что в сезоне за минуту может произойти что угодно. Нам необходимо осознавать, что по ряду причин был проведён отличный сезон, и это нужно сохранить», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.
Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: