Онана — первый футболист в истории, проигравший три финала еврокубков с тремя клубами

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал обладателем уникального достижения в истории футбола. Как сообщает портал Transfermarkt, камерунский вратарь оказался первым футболистом, проигравшим три еврокубковых финала с тремя разными командами.

В среду, 21 мая, «красные дьяволы» с Онана в воротах уступили в финале Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэму» (0:1). В сезоне-2022/2023 камерунец, будучи вратарём «Интера», проиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» (0:1). Впервые в карьере Онана потерпел поражение в финале Лиги Европы в сезоне-2016/2017 с «Аяксом». Тогда трофей завоевал «Манчестер Юнайтед» (2:0).