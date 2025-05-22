Онана — первый футболист в истории, проигравший три финала еврокубков с тремя клубами
Поделиться
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал обладателем уникального достижения в истории футбола. Как сообщает портал Transfermarkt, камерунский вратарь оказался первым футболистом, проигравшим три еврокубковых финала с тремя разными командами.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
В среду, 21 мая, «красные дьяволы» с Онана в воротах уступили в финале Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэму» (0:1). В сезоне-2022/2023 камерунец, будучи вратарём «Интера», проиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» (0:1). Впервые в карьере Онана потерпел поражение в финале Лиги Европы в сезоне-2016/2017 с «Аяксом». Тогда трофей завоевал «Манчестер Юнайтед» (2:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2025
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:17
-
23:09
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:30
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:05
-
22:00
-
21:51Пабло Барриос продлил контракт с «Атлетико» Официально
-
21:46
-
21:40
-
21:22
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16
-
20:12
-
20:04
-
19:55