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Онана — первый футболист в истории, проигравший три финала еврокубков с тремя клубами

Онана — первый футболист в истории, проигравший три финала еврокубков с тремя клубами
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал обладателем уникального достижения в истории футбола. Как сообщает портал Transfermarkt, камерунский вратарь оказался первым футболистом, проигравшим три еврокубковых финала с тремя разными командами.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

В среду, 21 мая, «красные дьяволы» с Онана в воротах уступили в финале Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэму» (0:1). В сезоне-2022/2023 камерунец, будучи вратарём «Интера», проиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» (0:1). Впервые в карьере Онана потерпел поражение в финале Лиги Европы в сезоне-2016/2017 с «Аяксом». Тогда трофей завоевал «Манчестер Юнайтед» (2:0).

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