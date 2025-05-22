Дешам — о том, будет ли поддерживать «ПСЖ» в финале ЛЧ: вы серьёзно?

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам иронично ответил на вопрос о том, кого он будет поддерживать в финальном матче Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером».

«Вы серьёзно? Вряд ли вы задаёте подобный вопрос всерьёз. Спросите у кого-нибудь в Старом порту (наиболее оживлённое место Марселя. — Прим. «Чемпионата»), чтобы узнать точный ответ.

Я тренер. Есть сборная Франции. Я работал в «Марселе», но ответ, полагаю, очевиден, данный вопрос не следовало и задавать. Хотя у меня в составе и есть два футболиста, которые примут участие в этой игре, Бенжамен [Павар] и Маркус [Тюрам], я скажу, что не стану [болеть за «Интер»], ведь… По правде сказать, я так не могу.

Разумеется, это [победа «ПСЖ»] стало бы наиболее приятным исходом для французского футбола», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Дешам ранее играл за принципиального соперника парижан — «Марсель», а также тренировал эту команду.