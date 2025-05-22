«Арсенала» и «Ливерпуль» могут перехватить у «Челси» форварда из Бундеслиги — RMC Sport

«Челси» активно интересуется 22-летним форвардом «Айнтрахта» Уго Экитике. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский футболист занимает высокое место в трансферном шорт-листе лондонского клуба. Однако такие клубы, как «Арсенала» и «Ливерпуль», также вступили в контакт с Экитике и «Айнтрахтом». Клуб из Франкфурта готов отпустить нападающего за сумму в размере € 80-100 млн.

В нынешнем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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