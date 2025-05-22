Стало известно, когда и где Хаби Алонсо будет представлен в качестве тренера «Реала»

Испанский специалист Хаби Алонсо будет представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала» в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представление 43-летнего тренера состоится в одном из павильонов тренировочной базы «сливочных». Подчёркивается, что Алонсо уже активно ведёт работу по формированию состава для своей будущей команды. Вместе с испанцем в «Реал» придут четыре его помощника.

Последним местом работы Алонсо был леверкузенский «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. При его руководстве «фармацевты» стали чемпионами Германии в минувшем сезоне, а также выиграли Кубок и Суперкубок Германии.

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