«По стабильности это был его лучший сезон». Артета надеется, что Парти продлит контракт

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду на то, что полузащитник «канониров» Томас Парти подпишет с клубом новое соглашение. Текущий контракт футболиста истекает в конце сезона.

«Я бы хотел, чтобы Томас Парти остался и подписал новый контракт. С точки зрения стабильности это был его лучший сезон. Он действительно важный игрок для нас», — приводит слова Артеты издание The Guardian.

Томас Парти выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего опорника 51 матч в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и три раза результативно ассистировал партнёрам.